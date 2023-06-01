В КГГА заявили, что отныне в Киеве не будут закрывать укрытия

В КГГА говорят, что у них нет другого выхода, кроме как держать их постоянно в открытом состоянии.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что укрытия в столице теперь будут постоянно открытыми.

Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

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Он заявил, что 1 июня было принято решение о том, что теперь укрытия не будут закрываться вообще.

"До этого были разговоры о том, что мы не можем держать их постоянно открытыми, потому что там были сделаны ремонтные работы. Бездомные будут организовывать себе там убежище. Но у нас нет другого выхода, кроме как держать их постоянно в открытом состоянии. Потому что последние несколько дней мы начали получать удары баллистическими ракетами", – сказал он.

Ткачук отметил, что бомбоубежища проверяются еще с 2014 года. За это время в Киеве было проверено почти 10 тысяч подвальных помещений, однако требованиям для использования в качестве укрытия отвечало только 3,5 тысяч подвалов.

Кроме того, Ткачук заявил, что последнее укрытие было построено в Киеве в 1985 году.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Украины приняло протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране. В частности – и в Киеве.

Кроме того, мы ранее информировали, что свекровь 34-летней женщины, погибшей ночью 1 июня в результате российского ракетного удара, эмоционально обратилась к городскому голове Киева Виталию Кличко.

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