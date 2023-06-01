Зеленский пообещал "нокаут" в Киеве из-за закрытого укрытия во время ракетной атаки

Президент заверил, что за невозможность жителей Киева попасть в бомбоубежище будут отвечать все причастные.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "твердую реакцию" на гибель людей в Киеве возле закрытого укрытия во время ракетного удара. При этом он намекнул на мэра столицы, знаменитого боксера Виталия Кличко, заметив, что "может быть нокаут".

Об этом украинский лидер говорил в четверг, 1 июня, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Молдове на полях второго саммита Европейского политического сообщества, которую транслировал канал "Рада".

“Будут отвечать все. Реакция будет жесткой", – заверил Владимир Зеленский, заметив, что будет разбираться в этой ситуации сразу после своего возвращения в украинскую столицу.

Представитель СМИ уточнил, может ли он назвать "конкретных людей", которые понесут ответственность.

"Вот очень конкретные люди. Надо же приехать, покажут мне детали. Разберемся. Обязательно люди будут отвечать за то, что кто потерял... Люди потеряли возможность попасть в бомбоубежище и, к сожалению, погибли. Нам в России врагов мало, видите, у нас есть еще и внутренние. Сказал бы... но много журналистов. Есть слово, крутится, но не могу", — подчеркнул Зеленский, добавив, что после его возвращения в столицу у кое-кого "может быть нокаут".

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 июня обломки одной из ракет, которыми государство-агрессор атаковало Киев, упали возле поликлиники в Деснянском районе. Укрытие в ней во время тревоги оказалось закрытым. Здесь погибли три человека, среди которых — девятилетняя девочка, 16 человек были ранены.

Муж одной из погибших рассказал, что обломки упали именно тогда, когда он искал охранника, чтобы тот открыл бомбоубежище.

Напомним, 1 июня в Киевской городской госадминистрации прокуратура и полиция Киева проводили обыски. Причиной следственных действий стали сообщения от жителей о закрытых укрытиях во время ракетной атаки РФ.

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