Гибель людей возле укрытия в Киеве: правоохранители задержали четырех человек

Следователи выясняют причастность каждого из задержанных к трагическому событию, которое произошло возле закрытого бомбоубежища во время ракетного удара.

В четверг, 1 июня, столичные правоохранители задержали троих чиновников и охранника медицинского учреждения в связи с гибелью людей возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе Киева во время российской ракетной атаки.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Среди задержанных – первый заместитель Деснянской РГА, директор медицинского учреждения и его заместитель по техническим вопросам, а также охранник.

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"Трем задержанным должностным лицам готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, охраннику — по ч. 3 ст. 135 УК Украины — оставление в опасности, повлекшее смерть”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 июня во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, среди которых — 9-летний ребенок.

Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но дверь была закрыта.

По этому факту было начато уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и оставление в опасности, повлекшее смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Ранее в рамках следствия прокуроры совместно с полицией провели обыски в двух Департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в медучреждении, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал "твердую реакцию" на гибель людей в Киеве возле закрытого укрытия во время ракетного удара. При этом он намекнул на мэра столицы, знаменитого боксера Виталия Кличко, заметив, что "может быть нокаут".

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