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Блогер заявила, что нужно забрать из Киева "гребаный" Patriot, чтобы ракеты летели на запад Украины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4023
Время на прочтение
2 мин
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Блогер заявила, что нужно забрать из Киева "гребаный" Patriot, чтобы ракеты летели на запад Украины

Блоггерша из Киева оскандалилась заявлением о Patriot / Фото: скриншот с видео

Женщина также повторила нарративы российской пропаганды, обвинив в войне США.

Блогер из Киева Екатерина Т. оскандалилась заявлением о Patriot. Она заявила, что систему ПВО нужно "отправить на запад Украины, потому что она хочет выспаться". И это при том, что именно Patriot может сбивать баллистические ракеты "Искандер", которые российские оккупанты запускают по столице.

Об этом пишет телеграмм-канал "Киев оперативный", опубликовав видео из Instagram скандальной блогера.

Блогер Екатерина Т., которая подписана в Instagram под ником "moon_girl888", записала видео, которое возмутило украинцев. Она придумала, что если из Киева забрать систему ПВО, которая каждую ночь спасает человеческие жизни, то "она наконец-то выспится".

"Сегодня мучает один вопрос, а можно ли этот гребаный Patriot забрать куда-то, например на запад Украины. Чтобы просто выспаться, пусть немного они не спят. Потому что очень расслабились даже во время комендантского часа. А мы поспим. Надеюсь за такое желание наша страна в СБУ не вызывает, потому что маразма и так хватает", — цинично заявила Екатерина Т.

Блогер оскандалилась требованием забрать из Киева Patriot

Блогер оскандалилась требованием забрать из Киева Patriot

После скандала 33-летняя женщина закрыла доступ к своим страницам в социальных сетях. Однако пользователи опубликовали скандальные скриншоты, в которых женщина в том, что россияне массово убивают украинцев, обвинила США. Она также заявила, что "Украина притворяется пушистой".

"Надеюсь "пушистики" подавятся кровью своих детей. А люди откроют глаза и поймут, что нас здесь всех убьют. А кто не погибнет от ракет — умрет от голода", — повторила киевлянка нарративы российской пропаганды.

Скандальная блоггерша обвинила в войне России против Украины США. / © скриншот с видео
Скандальная блоггерша обвинила в войне России против Украины США. / Фото: скриншот с видео

Напомним, блогер из Львова Кристина Горун, которая в Instagram подписана псевдонимом "chornamamba", защитила любителей Лепса. Она призвала несогласных "вызвать полицию", а в частной переписке еще и обозвала ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
4023
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