Взрывы и пожар в Борисполе: мэр сообщил, что произошло (видео)

Утром 7 сентября во время воздушной тревоги в Борисполе Киевской области прозвучало несколько взрывов и вспыхнул масштабный пожар. Однако они не связаны с вражеской атакой.

Об этом сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко.

По его словам, на предприятии рядом с железнодорожным вокзалом вспыхнул пожар. В результате там взорвалось биотопливо.

Борисенко призвал местных жителей закрыть окна и ограничить пребывание на улице из-за сильной задымленности. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС. Причина пожара выясняется.

Напомним, утром 7 сентября жители Днепропетровской области услышали громкий взрыв, однако тревогу в регионе не объявляли. В Синельниковском районе противовоздушная оборона сбила российский беспилотник.

Киев накрыл сильный смог: Как защититься от дыма

Читайте также: