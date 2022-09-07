Вибухи і пожежа в Борисполі: мер повідомив, що сталося (відео)

Вранці 7 вересня під час повітряної тривоги у Борисполі Київської області пролунало кілька вибухів та спалахнула масштабна пожежа. Однак вони не пов'язані з ворожою атакою.

Про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко.

За його словами, на підприємстві поруч із залізничним вокзалом сталася пожежа. Внаслідок цього там вибухнуло біопаливо.

Борисенко закликав місцевих мешканців закрити вікна і обмежити перебування на вулиці через сильну задимленість. На місці події працюють співробітники ДСНС. Причину пожежі з'ясовують.

Нагадаємо, зранку 7 вересня мешканці Дніпропетровської області почули гучний вибух, однак тривогу в регіоні не оголошували. У Синельниківському районі протиповітряна оборона збила російський безпілотник.

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