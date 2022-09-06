Убийство одесского бизнесмена Ряжева в Киеве: правоохранители сообщили о подозрении мужчине (фото)

Оно произошло в Голосеевском районе Киева в марте 2017 года. Злоумышленник открыл огонь по автомобилю Mercedes-Benz CLS, в котором бизнесмен ехал с двумя детьми. Пострадавший скончался по пути в больницу.

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет за решеткой или пожизненное лишение свободы, сообщили в полиции Киева.

Сотрудники полиции установили свидетелей происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и приступили к розыску подозреваемого в убийстве мужчины. Был проведен ряд следственных действий и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых установили стрелка.

В ходе досудебного расследования также выяснилось, что злоумышленник также причастен к разбойному нападению на киевлянку в Оболонском районе столицы. Мужчина вместе со своими сообщниками силой удерживал женщину в гаражном боксе и требовал от нее 75 тысяч долларов.

Злоумышленнику заочно сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 187 – разбой , совершенный по предварительному сговору группой лиц;

, совершенный по предварительному сговору группой лиц; ч. 2 ст. 146 — незаконное лишение свободы , совершенное по предварительному сговору группой лиц;

, совершенное по предварительному сговору группой лиц; ч. 2 ст. 189 — вымогательство , совершенное по предварительному сговору группой лиц;

, совершенное по предварительному сговору группой лиц; п. 5, 11, ч. 2, ст. 115 – умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и совершенное по заказу.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, после смерти бизнесмена Ряжева осталось около трех десятков кредиторов, которым он должен от 100 000 долларов до полумиллиона.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

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