Привлекли за домашнее насилие: в Киеве 16-летний внук издевался над своей бабушкой

Пострадавшая даже боялась оставаться в квартире с обидчиком, стражи порядка предложили ей временно переехать в кризисную комнату.

В Голосеевском районе Киева полицейские привлекли к ответственности юношу за домашнее насилие в отношении своей 69-летней бабушки.

16-летний парень нецензурно высказывался по поводу пострадавшей, унижал и угрожал физической расправой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Голосеевского управления полиции поступил вызов о совершении домашнего насилия в одной из квартир многоэтажки на улице Луценко. 69-летняя заявительница рассказала, что ее внук 2006 года рождения, угрожал ей ножом, унижал и нецензурно выражался. На место инцидента выехали сотрудники сектора противодействия домашнему насилию Голосеевского управления полиции", — рассказали в полиции.

По результатам отработки вызова полицейские составили в отношении 16-летнего парня административный протокол по ст. 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях — совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания. В то же время сотрудники полиции предупредили его об уголовной ответственности в случае совершения им систематического домашнего насилия в отношении бабушки.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Поскольку пострадавшая боялась оставаться в квартире с обидчиком, стражи порядка предложили ей временно переехать в кризисную комнату. Сейчас женщина находится в безопасном месте, где ей оказывают качественную психологическую и юридическую помощь.

Полиция Киева призывает всех граждан, пострадавших в результате домашнего насилия или ставших свидетелями подобных противоправных действий в отношении других лиц – немедленно звонить по телефону на спецлинию 102.

Напомним, в Киеве 16-летние девушки избили одноклассницу прямо посреди улицы.

Киев накрыл сильный смог: Как защититься от дыма

Читайте также: