Кратко о новой технологии лазерной коррекции говорит тот факт, что при многократно проверенных данных, при ее проведении температура роговицы глаза пациента вообще не повышается, остаётся в норме, как принято говорить, 36,6.

Технология «смайл», к сожалению, уходит в прошлое, новая современная технология лазерной коррекции «Genius» - то, что сейчас хотят пациенты Немецкой глазной клиники

Ни как сотую долю градуса по шкале Цельсия, почему это так важно?

Да, к сожалению, технология «смайл» показала ряд небольших проблем, которых опытному думающему офтальмохирургу хочется избежать при проведении процедуры лазерной коррекции.

Всегда обсуждая с пациентом предлагаемую методику проведения лазерной коррекции, офтальмолог стремиться выбрать наиболее подходящую именно данному пациенту методику, а примерно в 8 процентах случаев отказать в ее проведении по медицинским показаниям.

Таких, как например, сопутствующие заболевания, кроме близорукости, дальнозоркости и астигматизма, такие как кератоконус роговицы глаза, тонкая роговица глаза от рождения или иные противопоказания, которые доктор, проводящий лазерную коррекцию, обязан выявить на этапе проведения подробного диагностического обследования.

К сожалению, ряд ограничений есть при проведении и выборе технологии «смайл», она, как многое в этом мире, неидеальна.

При ее проведении из-за особенностей ткани конкретного пациента возможно получение эффекта недокорекции или перекоррекции, когда или не добирается необходимая толщина испарения «лентикулы», или, наоборот, происходит ее излишнее испарение лазером.

И тут возникает проблема, так как повторное проведение для исправления этой рефракционной проблемы при данной методике просто невозможно.

Неудовлетворенность пациентов данной методикой по разным данным колеблется до 3,3 процента, и согласитесь - никто из пациентов не хочет быть в составе этих трех процентов, оплатив немалую для пациента цену за проведение лазерной коррекции.

Более того, при проведении лазерной коррекции этим методом повышается температура роговицы глаза - она нагревается.

Это легко проверить, направив на глаз во время проведения операции прибор дистанционного измерения температуры, и в этом серьезная проблема.

Роговица глаза человека состоит из белка и при нагревании белок, как яичница на сковороде, из полностью прозрачного превращается на глазах в непрозрачный-белый.

Все же хоть раз в жизни готовили яичницу?

Мы не говорим о значительном повышении температуры, но при незначительном повышении возникает эффект «дымки», так называемый хейс, который не дает пациенту после операции видеть идеально, а так как технология смайл проходит на внутренних слоях роговицы глаза, эту проблему терапевтическими методами не решить.

Ответ на данный вызов принят и успешно реализован группой ученых, создавших новую методику лазерной коррекции «Genius».

При ее проведении нет всех вышеперечисленных проблем, и она подходит более широкому кругу пациентов.

В кругу специалистов, имеющих огромный опыт применения лазерной коррекции, «Genius» сейчас - номер один в Европе.

Для ее проведения необходимо приобрести новейшее очень дорогостоящее оборудование стоимостью более миллиона евро, и это единственная проблема к стремительному распространению этой методики.

Не все клиники, особенно маленькие, могут себе это просто позволить.

Но в этом и преимущество пациента - его возможность выбора клиники и доктора.

Подробнее о методике «Genius» доктор расскажет на приеме в нашей Немецкой глазной клинике.

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