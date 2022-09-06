Киев снова в едком дыму: в каких районах самый грязный воздух и что делать людям (карта)

Жители Киева снова жалуются на задымление воздуха и запах гари.

В Киеве 6 сентября наблюдается ухудшение качества воздуха из-за пожаров в области. Едкий смог постепенно начал накрывать районы столицы.

Об этом информируют КГГА, ГСЧС и свидетельствует информация с карт, мониторящих качество воздуха.

По информации ГСЧС, смог наблюдается в столице из-за торфяных пожаров в Киевской области. В частности, продолжается ликвидация возгораний торфяников вблизи с. Сосновка и с. Катюжанка Вышгородского района и вблизи с. Забучье Бучанского района.

"В случае обнаружения новых очагов возгорания торфяников немедленно сообщайте Службу спасения по номеру 101. Помните, хоть и ликвидация пожаров торфяников — это длительный процесс, однако маленький очаг пожара на торфянике ликвидировать легче! Не пытайтесь ликвидировать эти пожары самостоятельно — это очень опасно", — призвали спасатели.

Для улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, ограничить пребывание на открытом воздухе и пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то следует включить его на максимум.

Как свидетельствуют карты по мониторингу качества воздуха, грязнее всего сейчас в Киеве на Виноградаре, Сырце, Подоле, в Соломенском, Оболонском и Днепровском районах города.

Напомним, Одесскую область накрыла пыльная буря. Братчук объяснил, что это за редкое явление.

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