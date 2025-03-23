Вражеская атака на Киев: что известно о раненых

В результате атаки на Киев пострадали по меньшей мере 10 человек. Из них одна – находится в больнице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Погибли три человека — отец и 5-летняя дочь в Голосеевском районе. И 80-летняя женщина — в Днепровском районе столицы", — отметил Кличко.

Напомним, российская армия в ночь на воскресенье, 23 марта, массированно атаковала Киев. "Шахедами". Число погибших возросло до трех человек. Среди них – ребенок.

Читайте также: