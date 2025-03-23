Смерть 7-летнего мальчика в стоматологии Киева: начато уголовное производство

Остановка сердца мальчика наступила после введения анестезии.
В Киеве скончался 7-летний мальчик на приеме у стоматолога в частной клинике. В настоящее время начато уголовное производство.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
Следователи выяснили, что ребенок умер при получении стоматологических услуг — сердце мальчика остановилось после введения анестезии.
Следователи усматривают в деле признаки уголовного правонарушения.
По каким причинам ребенок умер — пока неизвестно. Следователи выясняют качество предоставления стоматологических услуг в медицинском учреждении.
"Причины смерти и качество предоставленных пациенту медицинских услуг будут установлены в ходе расследования", — отметили в ведомстве.
В случае если вина медицинских работников будет установлена, им грозит уголовная ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Эта часть статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет, другой вариант — лишение свободы сроком до трех лет, при этом отмена права занимать некоторые должности или заниматься определенным видом деятельности сроком до трех лет.
Ранее сообщалось, что ребенок скончался в стоматологическом кресле в частном медицинском заведении Киева. Медицинские работники вызвали скорую помощь и пытались реанимировать мальчика, однако эти действия были безрезультатными – его сердце полностью остановилось.