Последствия атаки на Киевщину: что известно о состоянии раненых

Воздушная тревога продолжалась около 6 часов.
ВКиевской области продолжают ликвидировать последствия массированной ночной атаки враждебных БпЛА. В области работали силы ПВО, сбиты враждебные цели.
Об этом сообщает КОВА.
Последствия атаки в Киевской области
Как отмечается, в Бучанском районе травмирована женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения. У пострадавших диагностированы незначительные повреждения обломками и острая реакция на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте, раненые не госпитализировались.
"Также в Бучанском районе повреждены 4 частных дома и автомобиль", — говорится в сообщении.
Добавляется, что:
- в Броварском районе ликвидирован пожар на предприятии в результате падения обломков сбитой враждебной цели, также повреждены окна частного дома;
- в Белоцерковском районе ликвидировано возгорание травяного настила.
Все оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.
"В очередной раз обращаемся к каждому жителя области. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях, пока опасность не пройдет. Берегите себя и своих близких", — подчеркнули в КОВА.
Напомним, российская армия в ночь на воскресенье, 23 марта, массированно атаковала Киев. "Шахедами". Число погибших возросло до трех человек. Среди них – ребенок.
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