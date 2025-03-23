Последствия атаки на Киевщину: что известно о состоянии раненых

ВКиевской области продолжают ликвидировать последствия массированной ночной атаки враждебных БпЛА. В области работали силы ПВО, сбиты враждебные цели.

Об этом сообщает КОВА.

Последствия атаки в Киевской области

Как отмечается, в Бучанском районе травмирована женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения. У пострадавших диагностированы незначительные повреждения обломками и острая реакция на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте, раненые не госпитализировались.

"Также в Бучанском районе повреждены 4 частных дома и автомобиль", — говорится в сообщении.

Добавляется, что:

в Броварском районе ликвидирован пожар на предприятии в результате падения обломков сбитой враждебной цели, также повреждены окна частного дома;

в Белоцерковском районе ликвидировано возгорание травяного настила.

Все оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

"В очередной раз обращаемся к каждому жителя области. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях, пока опасность не пройдет. Берегите себя и своих близких", — подчеркнули в КОВА.

Напомним, российская армия в ночь на воскресенье, 23 марта, массированно атаковала Киев. "Шахедами". Число погибших возросло до трех человек. Среди них – ребенок.

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