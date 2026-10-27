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- Киев
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Зияет огромная воронка: последствия баллистического удара по Южному мосту в Киеве сняли на видео
Российская атака оставила большую дыру на Южном мосту. Сроки его возобновления неизвестны, идет обследование.
После российской ракетной атаки Южный мост в Киеве получил значительные повреждения. На снятых журналистами видео видно повреждение дорожного полотна, путей и большую дыру.
Об этом свидетельствует видео 5 канала.
«Ужас! Так сейчас выглядит Южный мост в столице. В настоящее время из-за воздушной тревоги работы прекратили», — говорится в сообщении журналистов.
На видео зафиксированы последствия повреждения моста и работа ремонтных служб на месте. Большая группа специалистов и рабочих в оранжевых сигнальных жилетах оценивают масштабы повреждений и проводят восстановительные работы. Задействованы грузовые автомобили и другая дорожно-строительная техника.
На роликах также видно повреждение дорожного полотна и трамвайных путей. Речь идет о большой сквозной дыре между рельсами, разбитом железобетонном перекрытии и погнутой арматуре.
«Сроки восстановления Южного моста неизвестны, ведь еще продолжается оценка повреждений», — сообщили в пресс-центре Департамента транспортной инфраструктуры 5 каналу.
Атака на Южный мост в Киеве — что известно
Заметим, ранее стало известно, что в результате очередного ночного удара РФ по Южному мосту в Киеве была повреждена наземная инфраструктура метро, движение по переправе закрыто на проверку. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что на Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений, движение пока закрыто.
Изменения в движении в Киеве после атаки — метро, автобусы и электрички
Из-за атаки на Южный мост КГГА сообщила об изменениях в работе транспорта:
на «красной» линии метро поезда курсируют от «Академгородка» до «Лесной»,
на «зеленой» — движение приостановлено между «Осокорками» и «Красным хутором».
Для разгрузки метро на маршруте №1-М выставили 15 автобусов, а маршруты №22 и №91 пустили через Дарницкий мост, увеличив на них количество подвижного состава до 14 и семи единиц соответственно.
Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что другие мосты столицы работают, но нагрузка на них выросла. Он поручил ускорить восстановительные работы и использовать дополнительный наземный транспорт.
Из-за остановки части «зеленой» линии метро «Укрзализныця» запускает дополнительные рейсы Kyiv City Express в часы пик с 27 до 30 октября, обеспечив интервал движения от 15 минут. Дополнительные поезда будут курсировать по полукольцу через Дарницкий и Северный мосты, с отправлением из определенных путей на станциях «Выдубичи», «Дарница» и «Почайная».