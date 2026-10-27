Зияет огромная воронка: последствия баллистического удара по Южному мосту в Киеве сняли на видео

Дыра на Южном мосту в Киеве после российской атаки в ночь на 27 октября / © 5 канал

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После российской ракетной атаки Южный мост в Киеве получил значительные повреждения. На снятых журналистами видео видно повреждение дорожного полотна, путей и большую дыру.

Об этом свидетельствует видео 5 канала.

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«Ужас! Так сейчас выглядит Южный мост в столице. В настоящее время из-за воздушной тревоги работы прекратили», — говорится в сообщении журналистов.

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На видео зафиксированы последствия повреждения моста и работа ремонтных служб на месте. Большая группа специалистов и рабочих в оранжевых сигнальных жилетах оценивают масштабы повреждений и проводят восстановительные работы. Задействованы грузовые автомобили и другая дорожно-строительная техника.

На роликах также видно повреждение дорожного полотна и трамвайных путей. Речь идет о большой сквозной дыре между рельсами, разбитом железобетонном перекрытии и погнутой арматуре.

«Сроки восстановления Южного моста неизвестны, ведь еще продолжается оценка повреждений», — сообщили в пресс-центре Департамента транспортной инфраструктуры 5 каналу.

Разрушение Южного моста в Киеве после российской атаки / © 5 канал

Разрушение Южного моста в Киеве после российской атаки / © 5 канал

Разрушение Южного моста в Киеве после российской атаки / © 5 канал

Атака на Южный мост в Киеве — что известно

Заметим, ранее стало известно, что в результате очередного ночного удара РФ по Южному мосту в Киеве была повреждена наземная инфраструктура метро, движение по переправе закрыто на проверку. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что на Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений, движение пока закрыто.

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Изменения в движении в Киеве после атаки — метро, автобусы и электрички

Из-за атаки на Южный мост КГГА сообщила об изменениях в работе транспорта:

на «красной» линии метро поезда курсируют от «Академгородка» до «Лесной»,

на «зеленой» — движение приостановлено между «Осокорками» и «Красным хутором».

Для разгрузки метро на маршруте №1-М выставили 15 автобусов, а маршруты №22 и №91 пустили через Дарницкий мост, увеличив на них количество подвижного состава до 14 и семи единиц соответственно.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что другие мосты столицы работают, но нагрузка на них выросла. Он поручил ускорить восстановительные работы и использовать дополнительный наземный транспорт.

Из-за остановки части «зеленой» линии метро «Укрзализныця» запускает дополнительные рейсы Kyiv City Express в часы пик с 27 до 30 октября, обеспечив интервал движения от 15 минут. Дополнительные поезда будут курсировать по полукольцу через Дарницкий и Северный мосты, с отправлением из определенных путей на станциях «Выдубичи», «Дарница» и «Почайная».

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