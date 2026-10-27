ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
469
Время на прочтение
2 мин

Зияет огромная воронка: последствия баллистического удара по Южному мосту в Киеве сняли на видео

Российская атака оставила большую дыру на Южном мосту. Сроки его возобновления неизвестны, идет обследование.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дыра на Южном мосту в Киеве после российской атаки в ночь на 27 октября

Дыра на Южном мосту в Киеве после российской атаки в ночь на 27 октября / © 5 канал

После российской ракетной атаки Южный мост в Киеве получил значительные повреждения. На снятых журналистами видео видно повреждение дорожного полотна, путей и большую дыру.

Об этом свидетельствует видео 5 канала.

«Ужас! Так сейчас выглядит Южный мост в столице. В настоящее время из-за воздушной тревоги работы прекратили», — говорится в сообщении журналистов.

На видео зафиксированы последствия повреждения моста и работа ремонтных служб на месте. Большая группа специалистов и рабочих в оранжевых сигнальных жилетах оценивают масштабы повреждений и проводят восстановительные работы. Задействованы грузовые автомобили и другая дорожно-строительная техника.

На роликах также видно повреждение дорожного полотна и трамвайных путей. Речь идет о большой сквозной дыре между рельсами, разбитом железобетонном перекрытии и погнутой арматуре.

«Сроки восстановления Южного моста неизвестны, ведь еще продолжается оценка повреждений», — сообщили в пресс-центре Департамента транспортной инфраструктуры 5 каналу.

Разрушение Южного моста в Киеве после российской атаки / © 5 канал

Разрушение Южного моста в Киеве после российской атаки / © 5 канал

Разрушение Южного моста в Киеве после российской атаки / © 5 канал

Атака на Южный мост в Киеве — что известно

Заметим, ранее стало известно, что в результате очередного ночного удара РФ по Южному мосту в Киеве была повреждена наземная инфраструктура метро, движение по переправе закрыто на проверку. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что на Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений, движение пока закрыто.

Изменения в движении в Киеве после атаки — метро, автобусы и электрички

Из-за атаки на Южный мост КГГА сообщила об изменениях в работе транспорта:

  • на «красной» линии метро поезда курсируют от «Академгородка» до «Лесной»,

  • на «зеленой» — движение приостановлено между «Осокорками» и «Красным хутором».

Для разгрузки метро на маршруте №1-М выставили 15 автобусов, а маршруты №22 и №91 пустили через Дарницкий мост, увеличив на них количество подвижного состава до 14 и семи единиц соответственно.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что другие мосты столицы работают, но нагрузка на них выросла. Он поручил ускорить восстановительные работы и использовать дополнительный наземный транспорт.

Из-за остановки части «зеленой» линии метро «Укрзализныця» запускает дополнительные рейсы Kyiv City Express в часы пик с 27 до 30 октября, обеспечив интервал движения от 15 минут. Дополнительные поезда будут курсировать по полукольцу через Дарницкий и Северный мосты, с отправлением из определенных путей на станциях «Выдубичи», «Дарница» и «Почайная».

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie