В Киеве после российской атаки на общежитие двое студентов в реанимации: что известно об их состоянии

Атака РФ на Киев / © Национальная полиция Украины

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Из-за российской атаки в Деснянском районе Киева, которая происходила поздно вечером 26 октября, повреждено семейное общежитие ДТЭУ, где проживали около 200 человек. Двое студентов получили тяжелые ранения и находятся в реанимации.

Об этом сообщает «День.LIVE».

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Атака на общежитие ДТЭУ в Киеве: что известно

Отмечается воронка от взрыва образовалась примерно в 10 метрах от здания общежития. В сооружении выбиты окна и поврежден фасад, а также выведена из строя трансформаторная подстанция и генератор мощностью 120 кВт. На территории вуза продолжается ликвидация последствий удара.

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Сообщается, что большинство пострадавших в вузе — это студенты. подтвердил, что двое студентов находятся в больнице и опроверг слухи о погибших на территории университета:

«Уже прооперировали, но парня ждет еще вторая операция — нейрохирургия. Нет, погибших нет. Эта информация, которая была распространена относительно погибших на территории университета, не соответствует действительности», — отметил ректор ДТЭУ Анатолий Мазараки.

По словам председателя Деснянской РГА Максима Бахматова, кроме территории университета, в Деснянском районе повреждены окрестные жилые дома и учебные заведения. Это была уже вторая баллистическая атака по Лесному массиву.

«У нас есть поврежденные окна, поврежденный генератор примерно в пяти домах, в университете и общежитии. Также школы 189–192 пострадали. Пока информация подтверждена о 10 пострадавших и одном погибшем, к сожалению», — отметил председатель Деснянской РГА Максим Бахматов.

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Кроме Деснянского района, повреждение гражданской инфраструктуры в результате атаки зафиксировано также в Оболонском и Голосеевском районах столицы.

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, попав по территории университета, студенческого общежития, парка «Киото» и гражданской инфраструктуры рядом с метро.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб, еще 15 пострадали в результате ракетной атаки на Киев. Баллистику россияне ударили в две волны.

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