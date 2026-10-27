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- Киев
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Бил ногой и таскал: мужчина издевался над щенком в элитном ЖК Киева — чем все закончилось
Полицейские Киева начали уголовное производство против 47-летнего жителя Оболонского района, который бьет и таскает за ошейник 10-месячный щенок мальтипа по кличке Плюш.
В Киеве правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным после того, как в сети появились кадры издевательства мужчины над собственной собакой.
Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.
Сообщение об инциденте в одном из жилых комплексов Оболонского района поступило в полицию накануне. На кадрах камеры видеонаблюдения зафиксировано, как мужчина во время прогулки бьет ногой домашнего любимца и с силой тянет его за ошейник.
Правоохранители оперативно установили личность нарушителя — им оказался 47-летний местный житель.
Для защиты животного полицейские изъяли собаку у владельца. Спасенным оказался 10-месячный щенок породы мальтипа по кличке Плюш. В настоящее время он направлен в ветеринарную клинику, где специалисты проведут полное обследование и оценят состояние его здоровья.
По этому факту следователи Оболонского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.
Напомним, в Подольском районе Киева женщина выбросила собаку породы пинчер с четвертого этажа: животное погибло.