Ночные взрывы в Киеве: жители поврежденного дома рассказали о пережитом

Люди проснулись от взрывов.

С вечера, 22 марта, российские войска массированно атаковали Киев дронами. Из-за ударов есть погибшие, среди которых отец и его пятилетний ребенок, и есть пострадавшие.

Сейчас известно о 10 пострадавших из-за атаки, самому младшему — 11 месяцев.

Находившиеся в центре удара люди рассказали о пережитом.

"Мы спокойно спали. Услышали взрыв. Смотрим из окна, падают обломки. У нас в квартире стекло выбито. Я уехал отсюда через час. Спасатели прибыли довольно быстро на место пожара", — поделился Илья, житель дома.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога в столице продолжалась более пяти часов. Обломки дронов упали в нескольких районах. Среди погибших – отец с дочерью. В одной из квартир на последнем этаже погибла 80-летняя женщина, сообщили в Офисе генпрокурора.

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