Вблизи Киева работает ПВО – власть

Позаботьтесь о собственной безопасности.
На подступах к Киеву работает ПВО.
Об этом заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Тем временем — обновление движения вражеских ударных БпЛА:
1. БпЛА севернее Житомира курсом к востоку;
2. БпЛА южнее Киева, опасность для Украинка/Обухов/Васильков/Фастов;
3. БпЛА на юге Черниговской области в западном направлении;
4. БпЛА в районе Черкасс, курс северо-западный.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.
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