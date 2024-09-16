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Вблизи Киева работает ПВО – власть

Вблизи Киева работает ПВО – власть

Иллюстрация. Позаботьтесь о собственной безопасности

Позаботьтесь о собственной безопасности.

На подступах к Киеву работает ПВО.

Об этом заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Тем временем — обновление движения вражеских ударных БпЛА:

1. БпЛА севернее Житомира курсом к востоку;

2. БпЛА южнее Киева, опасность для Украинка/Обухов/Васильков/Фастов;

3. БпЛА на юге Черниговской области в западном направлении;

4. БпЛА в районе Черкасс, курс северо-западный.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.

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