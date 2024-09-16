Поблизу Києва працює ППО - влада

На підступах до Києва працює ППО.

Про це заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Тим часом - оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:

1. БпЛА північніше Житомира курсом на схід;

2. БпЛА південніше Києва, небезпека для Українка/Обухів/Васильків/Фастів;

3. БпЛА на півдні Чернігівської області в західному напрямку;

4. БпЛА в районі Черкас, курс північно-західний.

Також читайте 137 бойових зіткнень на фронті: найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.