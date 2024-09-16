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Поблизу Києва працює ППО - влада

Поблизу Києва працює ППО - влада

Ілюстрація. Потурбуйтеся про власну безпеку

Потурбуйтеся про власну безпеку.

На підступах до Києва працює ППО.

Про це заявив Сергій Попко, начальник КМВА. 

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

Тим часом - оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:

1. БпЛА  північніше Житомира курсом на схід;

2. БпЛА південніше Києва, небезпека для Українка/Обухів/Васильків/Фастів;

3. БпЛА на півдні Чернігівської області в західному напрямку;

4. БпЛА в районі Черкас, курс північно-західний.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи

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