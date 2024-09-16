Поблизу Києва працює ППО - влада

Потурбуйтеся про власну безпеку.
На підступах до Києва працює ППО.
Про це заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Тим часом - оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:
1. БпЛА північніше Житомира курсом на схід;
2. БпЛА південніше Києва, небезпека для Українка/Обухів/Васильків/Фастів;
3. БпЛА на півдні Чернігівської області в західному напрямку;
4. БпЛА в районі Черкас, курс північно-західний.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи.
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