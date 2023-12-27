В тоннелях метро Киева есть еще семь проблемных участков — депутат

По оценкам специалистов в метрополитене в столице Украины есть, по меньшей мере, семь пробленных участков, на которых существует просадка почвы.



Об этом в эфире национального телемарафона сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

"По нашим оценкам и по оценкам специалистов, по оценкам экспертов, есть примерно еще семь проблемных участков... Семь участков, на которых также есть проседания, на которых также есть изменения в рельефе залегания ветвей метрополитена", — утверждает он.

Депутат назвал некоторые из таких проблемных тоннелей киевского метро.

"Это и со стороны Харьковского массива, то есть имеется в виду "Осокорки" — "Позняки" — там есть проседание. И еще на синей ветке метрополитена проседание немного дальше, чем "Почайна", — уточнил он.

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Напомним, в Киеве возле метро "Демеевская" начал проседать асфальт. Аварийный отрезок дороги перекрыли для пешеходов и автомобилей. В КГГА была создана специальная комиссия.

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