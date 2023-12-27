Кража года: в Киеве мужчина похитил из автомобиля местного жителя рыболовные снасти (фото)

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который обокрал автомобиль одного из местных жителей. Из него он вытащил рюкзак, эхолот и рыболовные снасти.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Как стало известно, инцидент произошел в Дарницком районе столицы. Там неизвестный мужчина разбил стекло в автомобиле Skoda и вытащил из него автомобильный компрессор, рюкзак, эхолот, а также рыболовные снасти и принадлежности. После чего скрылся с места преступления.

"Во время розыскных мероприятий оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 32-летний житель столицы. Муж ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к уголовной ответственности. У нарушителя полицейские изъяли часть похищенных вещей, которые он пытался сдать в ломбард", – рассказали в полиции столицы.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении кражи, совершенной в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ задержала в Киеве бизнесмена, транслировавшего кремлевскую пропаганду на временно оккупированной Луганщине.

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