На участке метро "Лыбидская-Демеевская" построят фактически новый тоннель — заместитель Кличко

Ремонт поврежденного участка метро в Киеве будет предусматривать строительство нового участка длиной до 20 метров, а при определенных условиях возможен и перенос трассировки.

Ремонтные работы на месте протекания тоннеля на Оболонско-Теремковской линии метрополитена возле станции "Демеевская" будут фактически предусматривать строительство нового участка длиной до 20 метров.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью Экономической правде.

По его словам, точный способ реконструкции участка тоннеля станет известен после исследований специалистов, но "по сути это будет строительство новых шестнадцати или сколько там метров".

Заммэра Киева также предположил, что существует вероятность вообще переноса трассировки метро и строительство нового участка тоннеля в другом месте.

"Очень хочется, чтобы такого сценария не было. Очень хочется, чтобы специалисты оценили риски и дали варианты решения на том месте, где оно есть. Честно говоря, один процент такой вероятности есть", – заявил чиновник.

Николай Поворозник убежден, что все работы удастся выполнить за обещанные 6 месяцев или "немного быстрее".

Напомним, ранее в Киеве правоохранители провели осмотр территории над станцией метро "Демеевская" в рамках уголовного производства по подтоплению тоннелей Киевского метрополитена. Было обнаружено проседание грунта с появлением трещин на асфальте, а также проседание торговых павильонов.

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