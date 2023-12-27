У тунелях метро Києва є ще сім проблемних ділянок — депутат

За оцінками спеціалістів у метрополітені в столиці України є щонайменше сім проблених ділянок, на яких є просідання ґрунту.



Про це в ефірі національного телемарафону повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.

“За нашими оцінками і за оцінками спеціалістів, за оцінками експертів, є приблизно ще сім проблемних ділянок... Сім ділянок, на яких також є просідання, на яких також є зміни в рельєфі залягання гілок метрополітену”, - стверджує він.

Депутат назвав деякі з таких проблемних тунелів київського метро.

“Це і з боку Харківського масиву, тобто мається на увазі "Осокорки" – "Позняки" – там є просідання. І ще на синій гілці метрополітену просідання трошки далі, ніж "Почайна", - уточнив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У КИЄВІ НОВІ ПРОБЛЕМИ З МЕТРО! Закривають нові станції?! Земля провалюється!".

Нагадаємо, у Києві біля метро “Деміївська” почав просідати асфальт. Аварійний відрізок дороги перекрили для пішоходів та автівок. У КМДА створили спеціальну комісію.

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