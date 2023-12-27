На ділянці метро "Либідська-Деміївська" побудують фактично новий тунель — заступник Кличка

Ремонт пошкодженої діянки метро у Києві передбачатиме будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів, а за певних умов можливе і перенесення трасування.

Ремонтні роботи на місці протікання тунелю на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену біля станції "Деміївська" фактично передбачатимуть будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю Економічній правді.

За його словами, точний спосіб реконструкції ділянки тунелю стане відомий після досліджень фахівців, але "по суті, це буде будівництво нових шістнадцяти чи скільки там метрів".

Заступник мера Києва також припустив, що існує ймовірність взагалі перенесення трасування метро і будівництво нової ділянки тунелю в іншому місці.

"Дуже хочеться, щоб такого сценарію не було. Дуже хочеться, щоб фахівці оцінили ризики і дали варіанти рішення на тому місці, де воно є. Чесно кажучи, один відсоток такої ймовірності є", – заявив чиновник.

Микола Поворозник переконаний, що всі роботи вдасться виконати за обіцяні 6 місяців чи "трохи швидше".

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці провели огляд території над станцією метро “Деміївська” у межах кримінального провадження щодо підтоплення тунелів Київського метрополітену. Було виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів.

Читайте також: