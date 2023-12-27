Київський райсуд залишив Дубінського під вартою

Дубінський пожалівся на побиття у СІЗО, через це його адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт.

У середу, 27 грудня, Печерський райсуд Києва залишив запобіжний захід без змін для народного депутата Олександра Дубінського, підозрюваного у держзраді. Він перебуватиме під вартою.

Про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, адвокат Дубінського просив змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт, пояснюючи це тим, що Дубінського побили в СІЗО, внаслідок чого він отримав тілесні травми і як наслідок погіршення стану здоров’я.

Захисник нардепа також надав суду результати медичного огляду Дубінського. За його словами, результати огляду засвідчують про перелом двох ребер та забій грудної клітини.

Тим часом Олександр Дубінський пожалівся, що його побиття пов’язано через його критику щодо влади.

Додамо, що засідання щодо зміни запобіжного заходу нардепу Олександру Дубінському повинно було відбутися 26 грудня, однак через те що, що Дубінського не доставили до зали суду, бо слідчий не надав відповідного дозволу.

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Нагадаємо, Дубінського підозрюють у держзраді. За даними ДБР та СБУ, нардеп під позивним "Буратіно" здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. 14 листопада Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.

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