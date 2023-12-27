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Тимчасові блокпости у Києві: чи видають там повістки

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Тимчасові блокпости у Києві: чи видають там повістки

Київ. / Фото: Associated Press

Місцева влада каже, що не володіє інформацією про вручення повісток на таких пунктах пропуску.

В Києві в різних районах міста знову з'явилися тимчасові блокпости. Втім, інформації про видавання повісток на них немає.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

"Нам невідомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК, згідно зі своїми функціональними повноваженнями - не виконують безпекових функцій", - заявив речник.

За його словами,  відповідно до чинного законодавства працівники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території Києва в "дозволений законодавством спосіб".

Нагадаємо, напередодні у Києві раптово з'явилися блокпости. У КМВА кажуть, що їхня поява пов'язана з безпековими навчаннями, а тому ці заходи зовсім не стосуються мобілізації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Києві раптово з’явилися блокпости: що відбувається та чому жителі панікують?

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Дата публікації
Перегляди
1198
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