НАЗК: суд конфіскував у Князєва "подарунок" у понад 900 тисяч гривень – у вигляді оренди квартири

Суд конфіскував у Князєва "подарунок" у вигляді оренди квартири на столичних Липках.

Печерський районний суд Києва визнав колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання суддями подарунків. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 гривень та конфіскував подарунок в 906 600 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України "Про запобігання корупції" суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

"Порушуючи цю заборону, суддя отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв.м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн", - розповіли в НАЗК

Що відомо про корупційний скандал з Князєвим

15 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили $2,7 млн.

Також голові Верховного Суду Князєву та його спільникові – адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабара.

Хабар був пов'язаний із рішеннями суду на користь бізнесмена Костянтина Жеваго: йдеться про справу Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Князєва позбавили посади та взяли під варту.

3 жовтня досудове розслідування у справі Князєва було завершене: його дії кваліфіковані як одержання хабара в особливо великому розмірі.

21 грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила Князєва під вартою, проте зменшила розмір застави від 27 до 20 млн грн.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Керівника Верховного суду Князєва впіймали на хабарі у 3 мільйони доларів

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