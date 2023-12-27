Крадіжка року: в Києві чоловік викрав з автівки місцевого мешканця рибальські снасті (фото)

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав автівку одного з місцевих мешканців. З неї він витягнув рюкзак, ехолот та рибальські снасті.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

Як стало відомо, інцидент стався в Дарницькому районі столиці. Там невідомий чоловік розбив скло в автомобілі Skoda та витягнув із нього автомобільний компресор, рюкзак, ехолот, а також рибальські снасті й приладдя. Після чого втік з місця злочину.

“Під час розшукових заходів оперативники встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 32-річний мешканець столиці. Чоловік раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та притягувався до кримінальної відповідальності. У порушника поліцейські вилучили частину викрадених речей, які він намагався здати до ломбарду”, - розповіли в поліції столиці.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ затримала в Києві бізнесмена, який транслював кремлівську пропаганду на тимчасово окупованій Луганщині.

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