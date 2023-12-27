Готував ракетні удари по ЗСУ та Нацгвардії у Києві – агент РФ опинився за ґратами (фото)

Його спільника у жовтні цього року було засуджено до 8 років в'язниці.

Агента Росії, який готував у Києві повітряні удари по ЗСУ та Нацгвардії, засудили до 15 років в'язниці. Завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув’язнення отримав учасник агентурної групи ФСБ, яку було знешкоджено у вересні 2022 року. Як встановило розслідування, засудженим є 46-річний киянин, якого у серпні 2022 року дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Тоді кіберфахівці СБУ провели у Києві успішну спецоперацію із затримання російського агента та його спільника, що готували серію повітряних ударів по столиці.

Серед пріоритетних цілей ворога були можливі місця дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території міста.

Також окупантів цікавив технічний стан столичних енергооб’єктів, зокрема теплових електростанцій, по яких агресор планував скоригувати ракетні або дронові атаки.

До підривної діяльності російський агент залучив свого знайомого – 39-річного мешканця столиці, що конспірувався під псевдонімом "Нарік".

Спільник агента ФСБ їздив вулицями міста та проводив приховану фото- і відеозйомку українських об’єктів. Отримані файли він передавав ворожому агенту, який потім звітував через месенджер перед своїм російським куратором.

За співпрацю з окупантами зрадник отримував грошову винагороду на банківську картку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Наріка" у жовтні цього року було засуджено до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, Жданов розповів, чому затаїлася Росія та коли очікувати нового ракетного удару.

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