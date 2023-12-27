Киевский райсуд оставил Дубинского под стражей

Дубинский пожаловался на избиение в СИЗО, поэтому его адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест.

В среду, 27 декабря, Печерский райсуд Киева оставил меру пресечения без изменений для народного депутата Александра Дубинского, подозреваемого в госизмене. Он будет находиться под стражей.

Об этом сообщает Общественное.

Также читайте Дубинский заявил о сломанных ребрах после избиения и показал синяк (видео)

Отмечается, адвокат Дубинского просил изменить меру пресечения по содержанию под стражей на домашний арест, объясняя это тем, что Дубинского избили в СИЗО, в результате чего он получил телесные травмы и как следствие ухудшения состояния здоровья.

Защитник нардепа также предоставил суду результаты медицинского осмотра Дубинского. По его словам, результаты осмотра свидетельствуют о переломе двух ребер и ушибе грудной клетки.

Александр Дубинский пожаловался, что его избиение связано из-за его критики по отношению к власти.

Добавим, что заседание по изменению меры пресечения нардепу Александру Дубинскому должно было состояться 26 декабря, однако потому, что Дубинского не доставили в зал суда, потому что следователь не предоставил соответствующего разрешения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Нардепу Дубинскому объявили подозрение! Подробности дела

Напомним, Дубинского подозревают в госизмене. По данным ДБР и СБУ, нардеп под позывным "Буратино" осуществлял информационно подрывную деятельность в пользу России. 14 ноября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.