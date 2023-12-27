НАПК: суд конфисковал у Князева "подарок" за более чем 900 тысяч гривен – в виде аренды квартиры

Суд конфисковал у Князева "подарок" в виде аренды квартиры на столичных Липках.

Печерский районный суд Киева признал бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева виновным в нарушении установленных законом ограничений по получению судьями подарков. Суд обязал Князева уплатить штраф в 2 550 гривен и конфисковал подарок в 906 600 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Так, согласно ч. 2 ст. 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции" судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

"Нарушая этот запрет, судья получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв.м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн", — рассказали в НАПК

Что известно о коррупционном скандале с Князевым

15 мая 2023 года НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда. Правоохранители задержали действующего председателя Верховного суда Всеволода Князева и изъяли $2,7 млн.

Также главе Верховного Суда Князеву и его сообщнику – адвокату сообщили о подозрении по делу о получении взятки.

Взятка была связана с решениями суда в пользу бизнесмена Константина Жеваго: речь идет о деле Полтавского горно-обогатительного комбината. Князева лишили должности и заключили под стражу.

3 октября досудебное расследование по делу Князева было завершено: его действия квалифицированы как получение взятки в особо крупном размере.

21 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила Князева под стражей, однако уменьшила размер залога с 27 до 20 млн грн.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Руководителя Верховного суда Князева поймали на взятке в 3 миллиона долларов

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