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Временные блокпосты в Киеве: выдают ли там повестки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Временные блокпосты в Киеве: выдают ли там повестки

Киев. / Фото: Associated Press

Местные власти говорят, что не владеют информацией о вручении повесток на таких пунктах пропуска.

В Киеве в разных районах города снова появились временные блокпосты. Впрочем, информации об издании повесток на них нет.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

"Нам неизвестно о выдаче повесток на временных блокпостах. Работники ТЦК, согласно своим функциональным полномочиям — не выполняют функции безопасности", — заявил спикер.

По его словам, согласно действующему законодательству работники ТЦК имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории Киева "разрешенным законодательством способом".

Напомним, накануне в Киеве внезапно появились блокпосты. В КМВА говорят, что их появление связано с обучением безопасности, а потому эти меры совсем не касаются мобилизации.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Киеве внезапно появились блокпосты: что происходит и почему жители паникуют?

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Дата публикации
Просмотры
1160
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