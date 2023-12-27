Готовил ракетные удары по ВСУ и Нацгвардии в Киеве — агент РФ оказался за решеткой (фото)

Его сообщник в октябре этого года был приговорен к 8 годам тюрьмы.

Агент России, готовивший в Киеве воздушные удары по ВСУ и Нацгвардии, приговорен к 15 годам тюрьмы. Благодаря доказательной базе СБУ реальный срок заключения получил участник агентурной группы ФСБ, которая была обезврежена в сентябре 2022 года. Как установило расследование, осужден 46-летний киевлянин, которого в августе 2022 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Тогда киберспециалисты СБУ провели в Киеве успешную спецоперацию по задержанию российского агента и его подельника, готовившего серию воздушных ударов по столице.

Среди приоритетных целей врага были места дислокации подразделений ВСУ и Национальной гвардии на территории города.

Также оккупантов интересовало техническое состояние столичных энергообъектов, в частности тепловых электростанций, по которым агрессор планировал скорректировать ракетные или дроновые атаки.

К подрывной деятельности российский агент привлек своего знакомого – 39-летнего жителя столицы, конспирировавшегося под псевдонимом "Нарик".

Сообщник агента ФСБ ездил по улицам города и проводил скрытую фото- и видеосъемку украинских объектов. Полученные файлы он передавал вражескому агенту, потом отчитывавшемуся через мессенджер перед своим российским куратором.

За сотрудничество с оккупантами предатель получал денежное вознаграждение на банковскую карту.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"Нарика" в октябре этого года была приговорена к 8 годам тюрьмы.

Напомним, Жданов рассказал, почему затаилась Россия и когда ждать нового ракетного удара.

Читайте также ведущие новости дня: