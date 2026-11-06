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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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97
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У Києві знову колапс через мости, а у метро проблеми: на "Харківській" стали потяги, лівий берег у заторах

На лівому березі Києва виникли масові транспортні труднощі через зупинку потягів підземки на станції «Харківська» та щоденне скупчення авто на під’їздах до Південного мосту.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Затори у Києві

Затори у Києві / © Telegram

Вранці 6 листопада мешканці Києва знову зіштовхнулися із серйозними транспортними труднощами під час спроби дістатися з лівого берега на правий.

Про це повідомляють користувачі у соціальних мережах.

Проблеми на «зеленій» гілці метро

У Київському метрополітені стався збій — потяги частково припинили рух, зокрема поїзд метро встав у районі станції «Харківська».

Пасажири змушені шукати альтернативні маршрути або чекати на відновлення роботи підземки.

У Києві стоять поїзди метро на станції «Харківська»

Паралельно ускладненим залишається рух і для автомобілістів. На під’їздах до Південного мосту вже кілька тижнів поспіль спостерігаються затори. Хоча останніми днями ситуація на цій ділянці дещо покращилася, у пікові ранкові години тут накопичується велика кількість транспорту.

Затори біля Південного мосту

Затори біля Південного мосту / © Новини.LIVE

Водіям та пасажирам громадського транспорту рекомендують заздалегідь планувати свої поїздки та враховувати можливі затримки на дорогах.

«Доводиться викручуватися»: кияни шукають способи дістатися з лівого берега на правий

Кияни кажуть, що тепер доводиться змінювати звичні маршрути та витрачати більше часу на дорогу. Дехто закладає додаткові 15–40 хвилин, а інші змушені шукати альтернативу через зміни в роботі метро.

Одна жінка розповіла Новини.LIVE про те, що вже запізнилася через станцію метро «Бориспільська», яка не працює, — пасажирці довелося шукати інший спосіб дістатися до місця призначення.

Також мешканці лівого берега побоюються, що в разі непередбачуваних обставин ця частина столиці може опинитися фактично паралізованою.

Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, у Києві тимчасово призупинили рух поїздів на «червоній» лінії метрополітену. Причиною стали значні коливання напруги в електромережі.

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