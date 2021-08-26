В столице в садики впервые пойдут почти 30 тысяч маленьких киевлян

В столице в садики впервые пойдут почти 30 тысяч маленьких киевлян

В КГГА констатируют, что в Киеве практически преодолели очередь в учреждения дошкольного образования.

В этом году в столице в садики впервые пойдут почти 30 тысяч маленьких киевлян. Именно столько приглашений в учреждения дошкольного образования направлено родителям, что практически позволило преодолеть очередь в детские сады Киева.

Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета.

"Еще пять лет назад очередь в детские сады была головной болью всех молодых родителей, руководителей садов и административного корпуса. Однако пока мы можем констатировать, что в Киеве практически преодолели очередь в учреждения дошкольного образования", — отметил заместитель председателя КГГА, депутат Киевского городского совета Валентин Мондриевский.

В Киеве уже давно работают над внедрением информационных технологий. Еще в 2017 году в рамках реализации концепции Kyiv Smart City в городе внедрили электронную систему записи детей в учреждения дошкольного образования и полностью автоматизировали процесс получения приглашения в избранное родителями заведения, убрав человеческий фактор и коррупционную составляющую.

Напомним, в столице продолжается реализация проекта "Деньги ходят за ребенком", который предоставляет приоритетное право зачисления в детсады детям киевлян и возможность родителям получить компенсацию из городского бюджета за обучение детей в частных детсадах. В прошлом году таким правом воспользовались более 1,5 тысячи киевских семей.

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