"Застучал" жену в постели с другом: под Киевом мужчина с ножом напал на соперника

"Застучал" жену в постели с другом: под Киевом мужчина с ножом напал на соперника

Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.

Под Киевом мужчина застал жену в постели со своим другом и напал на соперника с ножом.

Об этом информирует полиция Киевской области.

Инцидент произошел в селе Качалы Бучанского района. По словам правоохранителей, мужчина вернулся домой и увидел, что жены нет. Он отправился искать ее.

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Зайдя в дом товарища, мужчина увидел жену в постели в его объятиях. 36-летний нападающий схватил стамеску и нанес любовнику четыре удара в грудь и живот.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Полицейские задержали нападавшего. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что под Киевом мужчина ночью ворвался в чужой дом и с ножом напал на спящих детей хозяев.

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