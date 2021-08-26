"Застучал" жену в постели с другом: под Киевом мужчина с ножом напал на соперника

Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.
Под Киевом мужчина застал жену в постели со своим другом и напал на соперника с ножом.
Об этом информирует полиция Киевской области.
Инцидент произошел в селе Качалы Бучанского района. По словам правоохранителей, мужчина вернулся домой и увидел, что жены нет. Он отправился искать ее.
Зайдя в дом товарища, мужчина увидел жену в постели в его объятиях. 36-летний нападающий схватил стамеску и нанес любовнику четыре удара в грудь и живот.
Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Полицейские задержали нападавшего. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, что под Киевом мужчина ночью ворвался в чужой дом и с ножом напал на спящих детей хозяев.