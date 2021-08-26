Кличко сообщил, сколько педагогов уже вакцинировали от коронавируса в Киеве

Мэр столицы отметил, что на подготовку к новому учебному году город выделил 1,8 млрд грн.
В Киеве по состоянию на 26 августа вакцинирован каждый второй педагог.
Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко, ссылаясь на его выступление во время Августовской педагогической конференции.
"Педагоги является приоритетной группой защиты. Именно поэтому в Киеве работают 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садиков и других учебных заведений города. На сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован", — сказал он и призвал педагогов вакцинироваться.
По словам Кличко, учитывая предыдущий опыт, при следующей волне пандемии город не планирует закрывать садики и начальную школу на карантин. Он добавил, что учебные заведения завершают подготовку к новому учебному году, на что выделено 1,8 млрд грн.
Стоит отметить, что согласно решению правительства, в случае новой волны COVID-19 в Украине школы в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах будут работать, если будет вакцинировано 80% педагогического состава.