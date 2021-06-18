Ребенок не ходит — место теряется: Кличко рассказал о новых правилах работы детсадов в Киеве

В столице примерно 47% детей не посещают садики ежедневно.

Киев почти преодолел очередь в детские сады. В этом году в садики уже зачислили 19 тысяч детей.

Об этом на своей странице в фейсбуке 18 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сейчас, по его словам, свободными остаются еще 9 тысяч мест в дошкольных учреждениях.

"На них разослали приглашения и ожидают ответа от родителей", — рассказал городской голова.

Он добавил, что по статистике, примерно 47% детей не посещают садики ежедневно. К этому времени место за ними сохранялось. Впрочем, теперь будут действовать другие правила.

"Хочу обратиться к родителям, которые устроили детей в коммунальные сады, но не водят их туда. Если раньше эти места сохранялись за детьми, которые не ходят в садик, а другие дети стояли в очереди, то теперь, согласно постановлению правительства, ребенок может быть отчислен из детсада, если не посещает его в течение 2 месяцев подряд без уважительных причин", — сказал Кличко.

Также Кличко напомнил, что в столице продолжается реализация проекта "Деньги ходят за ребенком", который предоставляет приоритетное право зачисления в детсады детям киевлян и возможность родителям получить компенсацию из городского бюджета за обучение детей в частных детсадах. В прошлом году таким правом воспользовались более 1,5 тысячи киевских семей.

Напомним, на Закарпатье ребенка отказались брать в детский сад, потому что его родители не знают венгерский язык.

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