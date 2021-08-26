Поджог дверей Офиса омбудсмена: полиция задержала подозреваемого (фото)

51-летний мужчина пытался также поджечь двери Верховного кассационного суда.

Мужчину, который бросил бутылку с зажигательной смесью в двери Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека на улице Институтской в Киеве оперативно задержали правоохранители.

Как сообщили на Facebook-странице полиции Киева, задержанный также пытался поджечь с помощью коктейля Молотова двери Верховного кассационного суда на улице Пилипа Орлика.

"На место выехали правоохранители и профильные службы. Возгорание дверей ликвидировано. Спецназовцы оперативно задержали злоумышленника ", — говорится в сообщении.

Задержанный оказался уроженцем Киевщины, 1970 года рождения. О мотивах его поступка пока не сообщается.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину с гранатой, который угрожал взорвать себя у здания Кабинета министров.

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