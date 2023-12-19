В Шевченковском районе Киева прохожий нашел гранату

Киевлянин вызвал полицию и рассказал, что на бетонной стене лежит предмет, похожий на гранату.

Жители Киева продолжают выявлять опасные находки. На линию 112 поступило сообщение об обнаружении боеприпасов в Шевченковском районе.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Полицейские немедленно приехали на место, где встретили заявителя. Мужчина рассказал, что на бетонной стене увидел предмет, похожий на гранату.

Патрульные сразу обеспечили охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников.

К слову, алгоритм действий прохожего в данной ситуации был 100% верен.

Если вы обнаружили опасные находки, в полиции напоминают: прежде всего позвонить на номер "112".

Простые правила, которые спасут вам жизнь:

категорически запрещено приближаться к взрывоопасному предмету;

поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;

курить и использовать открытый огонь вблизи места обитания опасного предмета;

приносить в места нахождения людей предметы, похожие на взрывоопасные.

Невыполнение этих требований может привести к тяжелым последствиям.

Напомним, в Киеве задержан 19-летний водитель с кастетом, который двигался по полосе общественного транспорта.

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