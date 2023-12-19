На Киевщине охранники больницы избили 20-летнего ветерана ВСУ — подробности скандала (фото)

На Киевщине разразился очередной скандал – охранники больницы в Боярке избили 20-летнего ветерана Алексея Иванина, который имеет острое тревожно-депрессивное расстройство после войны.

Об этом пишет "24 Канал".



Как рассказал Алексей – он бывший гранатометчик, 4 декабря, около 2:00, у него произошел приступ тревожности. Несколько раз он пытался вызвать скорую помощь, однако медики приехали только на пятый вызов.

Алексей Иванин, которого избили охранники больницы в Киевской области / Фото: 24 канал

Уже тогда военный в беспомощном состоянии нанес себе ножевое ранение.

"Я в неконтролируемом состоянии покалечил себя, имел резаную рану на руке. Скорая приехала вместе с полицией, поскольку квалифицировала это как попытку суицида. Правоохранители сказали, что не будут ничего оформлять… Ну, ситуация и так ясна", - вспомнил он события той ночью.

Алексей был доставлен в Центральную районную больницу Киево-Святошинского района – в городе Боярка. По его словам, дозу успокаивающего в карете скорой он так и не получил.

По словам военного, внутри больницы он некоторое время ждал медика, пока ему просто это не надоело.

Тогда он двинулся к приемному посту с охранниками, чтобы уточнить, когда ему должны оказать помощь.

"Я не спал всю ночь, я уже просто был в таком… Подвешенном состоянии. Объясняю им эту ситуацию, на что мне начинают отвечать в грубой форме. Три охранника говорят мне, что, мол, "мы все здесь такие контуженные, все здесь воевали, так что не надо нам здесь врать", — рассказал Алексей.

Далее, по его словам, конфликтная ситуация начала только нарастать – три охранника заломили ему руки, начали заливать глаза из газового баллончика и бить палками.

Впоследствии охранники поставили его в наручниках на колени, но потом поняли, что могут отпустить беззащитного.

Алексей Иванин, которого избили охранники больницы в Киевской области

Пожав руки обидчикам, перед тем умыв лицо водой, под утро Алексей общественным транспортом добирался домой за свой счет.

Все это время у него была немалая рана на руке, которую в больнице в Боярке ему никто так и не зашил. Приехав домой, Алексей отходил от шокового состояния – только к вечеру он поехал в другое медицинское учреждение – Киевскую городскую клиническую больницу №7, в Святошинском районе. Там медики зашили ветерану рану.

Позже мужчина обратиться в правоохранительные органы, написав два заявления: на охранников и врачей скорой, приехавших только по пятому вызову.

Что говорят в больнице Боярки

По словам администрации Центральной районной больницы в Боярке, было начато служебное расследование по факту избиения военного. Также состоялось несколько совещаний юристов, решающих, как действовать дальше.

"Деятельность по охране медучреждения осуществляет ЧП "Волк" на основе договора, установлены лица охранников, которые в ночь с 3 на 4 декабря были на смене. Медучреждение направляло письмо в компанию "Волк", в котором просило объяснить, что произошло в ту ночь. Охранная фирма ответила, что защитник якобы первым начал размахивать кулаками", – рассказали журналисты.

Реакция правоохранителей

В полиции Киевской области на запрос журналистов ответили, что зарегистрировали заявление от военного и передали его в Бучанское районное управление.

Кроме того, правоохранители констатировали, что медики скорой помощи им заявили, что военный якобы пытался совершить суицид в ходе ссоры с супругой.

Сам Алексей Иванин это возразил и заверил, что никакой ссоры с женой в ту ночь не было, еще раз подчеркнув, что не мог спать из-за психоэмоционального состояния, пытался вызвать скорую, но его игнорировали.

Напомним, 25-летняя военная обратилась к землякам-уклонистам и пристыдила их (видео).

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