У Шевченківському районі Києва перехожий знайшов гранату

Киянин викликав поліцію і розповів, що на бетонній стіні лежить предмет, схожий на гранату.

Мешканці Києва продовжують виявляти небезпечні знахідки. На лінію 112 надійшло повідомлення про виявлення боєприпасів у Шевченківському районі.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Поліцейські негайно прибули на місце, де зустріли заявника. Чоловік розповів, що на бетонній стіні, побачив предмет, схожий на гранату.

Патрульні одразу ж забезпечили охорону місця події та викликали на місце слідчих та вибухотехніків.

До слова, алгоритм дій перехожого у цій ситуації був 100% вірним.

Якщо ви виявили небезпечні знахідки, у поліції нагадують: перш за все подзвонити на номер "112".

Прості правила, які врятують вам життя:

категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета;

підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;

курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета;

приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Невиконання цих вимог може призвести до тяжких наслідків.

Нагадаємо, у Києві затримано 19-річного водія з кастетом, який рухався смугою громадського транспорту.

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