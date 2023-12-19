У Шевченківському районі Києва перехожий знайшов гранату

Киянин викликав поліцію і розповів, що на бетонній стіні лежить предмет, схожий на гранату.
Мешканці Києва продовжують виявляти небезпечні знахідки. На лінію 112 надійшло повідомлення про виявлення боєприпасів у Шевченківському районі.
Про це повідомила патрульна поліція Києва.
Поліцейські негайно прибули на місце, де зустріли заявника. Чоловік розповів, що на бетонній стіні, побачив предмет, схожий на гранату.
Патрульні одразу ж забезпечили охорону місця події та викликали на місце слідчих та вибухотехніків.
До слова, алгоритм дій перехожого у цій ситуації був 100% вірним.
Якщо ви виявили небезпечні знахідки, у поліції нагадують: перш за все подзвонити на номер "112".
Прості правила, які врятують вам життя:
- категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета;
- підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
- курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета;
- приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.
Невиконання цих вимог може призвести до тяжких наслідків.
Нагадаємо, у Києві затримано 19-річного водія з кастетом, який рухався смугою громадського транспорту.
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