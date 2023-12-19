Могут ли вскоре закрыть мост метро в столице: ответ Киевсовета

В Киеве красная ветвь метро может частично закрыть ремонт. Дело в том, что экспертиза может подтвердить аварийное состояние моста.

Об этом в эфире телемарафона сказал Андрей Витренко, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности.

Какая ситуация с мостом метро

По словам Витренко, последние два года известно, что мост находится в достаточно "уставшем" состоянии. Но только в этом году был забюджетирован его капитальный ремонт или вообще любые ремонтные работы, с этим связанные.

"Два года на это никто не обращал внимания, просто констатировали такой факт. Если покажет экспертиза, что мост метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ", – пояснил чиновник.

К сожалению, констатировал он, если будет подтверждено, что мост аварийно опасен, будет требование закрыть сооружение, соединяющее два берега.

"Это, по-моему, апокалиптический сценарий, потому что мы все понимаем, какое значение имеют мосты для города Киева, которых катастрофически не хватает. Это стратегические объекты для передвижения не только граждан. У нас в стране военное положение, которое повлияло связан с определенными ограничениями и необходимостью ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны. Поэтому это страшное событие, которое может произойти в любой момент", – признали в Киевсовете.

Ранее в Киеве открыли новый мост. Подольско-Воскресенский мост наконец-то соединит Русановку с Воскресенко и Подолом и уменьшит нагрузку на Северный.

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