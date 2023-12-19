Закроют ли в Киеве полностью мост метро во время ремонтных работ: в горсовете ответили

Запланированное на следующий год выполнение работ в метро Киева не должно повлиять на работу метрополитена, в частности, закрывать мост метро с левого на правый берег не планируется.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

Как отмечается, городские власти призвали жителей не верить публикациям из телеграмм-каналов, в которых утверждается, что мост метро полностью закроют. Информация, которая распространяется соцсетями — фейк.

Там подчеркивают, что запланированное на следующий год выполнение работ по усилению опор моста Метро не повлияет на работу метрополитена.

“Сетью распространяется очередная волна лжи, которую медиа распространяют, не разобравшись. На сегодняшний день разрабатывается проектная документация по усилению опор моста. Уже в следующем году планируется выполнение этих работ. Отмечаю, на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. "Красная" ветка метро будет работать в штатном режиме", — подчеркнул директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

Напомним, что в Киеве "красная" ветка метро может частично закрыться на ремонт. Дело в том, что экспертиза может подтвердить аварийное состояние моста.

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