В результате вражеской атаки в Киеве пострадали 7 человек — КМВА

Стали известны уточненные последствия воздушной атаки на Киев в ночь на 24 июня 2023 года.

Уточнение: в Соломенском районе, вследствие падения обломков на 24-этажное здание, возникли разрушения и возгорания на 16, 17 и 18 этажах.

Об этом сообщает КМВА в социальных сетях.

"Погибшие на данный момент не обнаружены, пострадавшие — 7 человек. Двое госпитализированы, остальная медицинская помощь оказывалась на месте. Повреждены около 40 автомобилей, которые припаркованы на стоянке. Данные оперативного строительства уточняются" — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее сообщалось, что в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет.

Ранее мы писали о ракетной опасности для Украины.