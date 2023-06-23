Директора одного из департаментов КГГА подозревают в растрате миллиона гривен: реакция горсовета столицы

В КГГА открещиваются от подозрения и пытаются объяснить следователям, куда действительно пошли деньги.

Киевская прокуратура способствовала тому, что директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, чиновники обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на строительство водопровода для подключения жилых домов, расположенных по улице Оросительной, а также детско-юношеской спортивной школы "АТЛЕТ".

“Согласно заключенному договору, подрядчик также должен был выполнить работы по восстановлению тротуаров и автодороги на этой же улице после подключения водопровода. Подозреваемый, понимая, что работы по восстановлению тротуаров и автодороги не выполнены в полном объеме, подписал официальные документы, которые явились основанием для перечисления обществу бюджетных средств. По заключению экспертизы стоимость невыполненных работ составляет около 1 млн гривен”, — рассказали в прокуратуре.

Там также добавили, что сейчас идет досудебное расследование.

Из своего дока в КГГА открещиваются от обвинений. Там заявили, что выполнены все необходимые инженерные работы по проекту, что позволило обеспечить водоснабжением жильцов жилых домов.

"Однако работы по благоустройству и асфальтированию территории продолжаются, то есть они еще не завершены. Средства за эти работы исполнителям не были перечислены. Все организационно правовые мероприятия, необходимые для проведения проекта, выполняются в рамках и в соответствии с требованиями действующего законодательства. По указанному объекту закупки имеется судебное решение о правомерности заключения и проведения ее закупки. Тем непонятнее выводы следствия относительно некачественного выполнения работ, которые до сих пор не завершены. Более того, указанное подозрение не содержит фактического наличия причиненного ущерба, а экспертиза проведена без надлежащего исследования проектной документации, наглядного осмотра объекта и т.п.", — подчеркнули в КГГА.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении заместителю мэра Чернигова.

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