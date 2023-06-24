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В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет — Попко

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1539
Время на прочтение
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В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет — Попко

Ракетная атака по Киеву сегодня 24 июня 2023 года – все, что известно / Фото: ТСН.ua

Произошла восьмая воздушная атака на Киев за июнь.

Враг в очередной раз применил свою обычную тактику – стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили из района Каспия ракеты Х-101/555.

Об этом заявил глава КМВА Сергей Попко в социальных сетях.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет. В результате падения обломков в Соломенском районе столицы произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома.

Относительно пострадавших сейчас известно о двух лицах. Одного госпитализировали, другому оказали медицинскую помощь на месте. Информация уточняется. Все экстренные службы работают на месте.

Ранее сообщалось о ракетной опасности для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1539
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