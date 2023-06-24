В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет — Попко

Произошла восьмая воздушная атака на Киев за июнь.

Враг в очередной раз применил свою обычную тактику – стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили из района Каспия ракеты Х-101/555.

Об этом заявил глава КМВА Сергей Попко в социальных сетях.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет. В результате падения обломков в Соломенском районе столицы произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома.

Относительно пострадавших сейчас известно о двух лицах. Одного госпитализировали, другому оказали медицинскую помощь на месте. Информация уточняется. Все экстренные службы работают на месте.

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Ранее сообщалось о ракетной опасности для Украины.