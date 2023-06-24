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Унаслідок ворожої атаки у Києві постраждало 7 осіб - КМВА

Унаслідок ворожої атаки у Києві постраждало 7 осіб - КМВА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Унаслідок ворожої атаки у Києві постраждало 7 осіб - КМВА

Фото: t.me/VA_Kyiv

Стали відомі уточнені наслідки повітряної атаки на Київ у ніч проти 24 червня 2023 року.

Уточнення: в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

Про це інформує КМВА у соціальних мережах. 

"Загиблих на цей час не виявлено, постраждалих - 7 осіб. Двох госпіталізовано, решта медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено близько 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються" - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет

Раніше ми писали про ракетну небезпеку для України

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