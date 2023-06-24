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В Соломенском районе обломки ракеты попали в верхние этажи высотки: есть пострадавшие (фото)

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Соломенском районе обломки ракеты попали в верхние этажи высотки: есть пострадавшие (фото)

Россияне обстреляли Киев

Началось задымление на верхних этажах.

Об этом в социальных сетях сообщил глава города Виталий Кличко.

Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте, еще одного госпитализировали.

Пожара дома нет.

Спасательные службы работают на месте.

Спасательные службы работают на месте. / © t.me/VA_Kyiv
Спасательные службы работают на месте. / Фото: t.me/VA_Kyiv

"Предварительно, в Соломенском районе, в результате падения обломков есть повреждение 16-го этажа 20-этажного здания. Признаков возгорания не обнаружено. Оперативные службы работают на месте. Информация по пострадавшим уточняются", — подтвердил информацию Сергей Попко, начальник КМВА.

Позже Кличко сообщил следующее:

"В Соломенском районе, в многоэтажке, предварительно: возник пожар на 16-м этаже. На 17-м есть повреждения. Экстренные службы направляются на место".

Ранее сообщалось о ракетной опасности для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2191
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