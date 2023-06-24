В Соломенском районе обломки ракеты попали в верхние этажи высотки: есть пострадавшие (фото)

Началось задымление на верхних этажах.
Об этом в социальных сетях сообщил глава города Виталий Кличко.
Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте, еще одного госпитализировали.
Пожара дома нет.
Спасательные службы работают на месте.
"Предварительно, в Соломенском районе, в результате падения обломков есть повреждение 16-го этажа 20-этажного здания. Признаков возгорания не обнаружено. Оперативные службы работают на месте. Информация по пострадавшим уточняются", — подтвердил информацию Сергей Попко, начальник КМВА.
Позже Кличко сообщил следующее:
"В Соломенском районе, в многоэтажке, предварительно: возник пожар на 16-м этаже. На 17-м есть повреждения. Экстренные службы направляются на место".
Ранее сообщалось о ракетной опасности для Украины.
Читайте также: