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В окрестностях Киева может быть громко: что происходит

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
587
Время на прочтение
1 мин
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В окрестностях Киева может быть громко: что происходит

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

В Бориспольском районе пройдут плановые взрывные работы, отметили в КОВА.

В окрестностях Киева может быть громко.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (КОВА).

Местных жителей в КОВА призвали не паниковать и объяснили, что произошло.

"Жители Киевщины! В Бориспольском районе состоятся плановые взрывные работы – может быть громко. Сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении.

Напомним, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил, возможен ли второй поход в Киев со стороны российской армии.

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Дата публикации
Просмотры
587
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